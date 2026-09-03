Tavares cambia le gerarchie della Lazio: Gattuso ha già fatto la sua scelta

Un giocatore nuovo. Che sa difendere, o almeno sembra aver imboccato la strada giusta, e che è tornato anche a servire assist. Nuno Tavares si è ripreso la fascia della Lazio e, soprattutto, un posto importante nelle gerarchie di Gennaro Gattuso.

Quasi due anni dopo, dall’ottobre 2024, il portoghese ha regalato un bonus anche ai pochi che hanno deciso di puntare su di lui al fantacalcio: +1. È stato proprio Tavares, per quasi tutta l’estate con il foglio di via in mano, a servire a Davide Frattesi il pallone trasformato dal centrocampista nel gol della seconda vittoria “cortomusiana” della Lazio di Gattuso.

Un successo che vale il punteggio pieno e che certifica anche un’altra novità: Tavares ha sfilato il posto da titolare a Pedraza.

Lazio, Gattuso sceglie Tavares: cosa cambia con Pedraza

Rino non sembra avere dubbi nel merito. Nuno garantisce quella spinta e quel cambio di passo che lo spagnolo non possiede nelle sue corde.

Anche nel cuore della passata stagione il terzino portoghese aveva mostrato buone cose, prima di naufragare nel finale, quando mentalmente aveva staccato la spina. Adesso, però, lo scenario sembra essere cambiato e Tavares è tornato a prendersi spazio sulla corsia biancoceleste.

Dall'altra parte, con l’ex Villarreal il feeling non è ancora scoccato. Gattuso, secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo ha fatto capire chiaramente dopo il diverbio avuto in campo: «C’è poco da dire, le chiacchiere stanno a zero e a me non piacciono le persone presuntuose. Bisogna fare le cose che prepariamo».

Pedraza scivola nelle gerarchie della Lazio

Parole che fotografano una situazione ben precisa e che contribuiscono a ridisegnare le gerarchie sulla fascia. La sensazione è che, se Pellegrini fosse rimasto in rosa, Pedraza avrebbe potuto addirittura ritrovarsi come terza scelta.

Un rischio che, però, non esiste più. A eliminare questa possibilità ci ha pensato direttamente il club. Nel frattempo Tavares ha risposto sul campo: assist a Frattesi, seconda vittoria della Lazio e posto da titolare riconquistato.