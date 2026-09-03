Lazio, caso Pellegrini: escluso dalla lista nonostante due slot liberi

La Lazio ha deciso di non inserire Luca Pellegrini nella lista consegnata alla Lega, nonostante siano rimasti addirittura due slot liberi. Una scelta societaria forte che certifica, almeno per il momento, lo strappo con il terzino sinistro.

Il club spera ancora che Pellegrini possa trovare una sistemazione in Turchia entro domani sera. Qualche contatto c'è stato ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore è furioso per la situazione e non avrebbe intenzione di muoversi.

Già un mese fa la Lazio aveva comunicato al giocatore di guardarsi attorno perché non rientrava nei piani. Da quel momento, però, la situazione è rimasta completamente ferma e bloccata. Fino alla decisione arrivata con la consegna della lista.

Lazio-Pellegrini, uno strappo difficile da ricucire

A rendere ancora più significativa la scelta è proprio la presenza di due posti ancora disponibili. La lista potrà comunque essere modificata più avanti e non è escluso che uno slot sia stato mantenuto libero guardando anche alla lista degli svincolati.

Per il momento, però, sembra non esserci margine per ricucire quello che ormai appare come un vero e proprio strappo tra la Lazio e Luca Pellegrini. Una decisione forse inaspettata, considerando lo spazio disponibile, ma alla fine neanche troppo alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane.

Non ci sarà neppure Patric tra i giocatori che lunedì prossimo, a Udine, proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Cancellieri resta nella lista Lazio: sarà il vice Isaksen

Situazione differente, invece, per Matteo Cancellieri. Anche l'attaccante aveva rischiato il taglio dalla lista per qualche giorno, ma alla fine è stato inserito.

Cancellieri resterà quindi a disposizione e sarà il vice Isaksen quando il danese tornerà a completa disposizione. La decisione che fa maggiormente rumore resta però quella relativa a Pellegrini: fuori dalla lista nonostante la Lazio avesse ancora due slot disponibili.