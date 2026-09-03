Lazio, Gattuso ha scelto Mandas: il retroscena su Kepa e Di Gregorio

La Lazio è nelle mani di Christos Mandas. Una scelta precisa di Rino Gattuso, che ha puntato con decisione sul portiere greco rinunciando anche a opportunità importanti sul mercato. Dietro la conferma del classe 2001, infatti, c'è un retroscena significativo.

Il Bournemouth era pronto a ritrattare il riscatto di Mandas per 15 milioni di euro e anche altri club erano disposti a mettere sul tavolo la stessa cifra. La Lazio avrebbe potuto fare cassa e mettere a bilancio una clamorosa plusvalenza. Una possibilità sulla quale il club ha riflettuto.

Anche perché alla Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, era stato offerto per appena 5 milioni Kepa, portiere spagnolo di 31 anni, chiuso all'Arsenal da Raya nel ruolo di secondo. Gattuso, però, ha detto no.

Gattuso ha scelto Mandas: no anche allo scambio con Di Gregorio

Il tecnico ha rifiutato anche l'ipotesi di uno scambio con Di Gregorio della Juventus. La decisione era stata presa ancora prima dell'addio di Provedel, successivamente passato all'Inter per 3 milioni: Gattuso voleva scommettere sul talento di Mandas come nuovo numero uno e portiere del futuro della Lazio.

Il 24enne sta ripagando la fiducia con interventi spettacolari, anche se resta un aspetto sul quale deve crescere: il gioco con i piedi e la costruzione dal basso.

Gattuso lo ha spiegato chiaramente: «Da quando sono arrivato, tocca più palloni di alcuni calciatori. Mi piacerebbe che sbagliasse meno letture, ma l'errore ci sta. Sono io che chiedo a lui determinate cose. Ci sta dando tanto, al di là delle parate, anche la superiorità numerica quando ne abbiamo bisogno».

I risultati, intanto, parlano anche per lui. Due vittorie contro Bologna e Genoa, due clean sheet e Lazio a punteggio pieno in campionato.

Mandas è stato miracoloso su Helland, Odgaard e Rowe al Dall'Ara, mentre contro il Genoa è risultato decisivo sull'occasione di Frendrup nel sofferto finale di domenica sera all'Olimpico.

Il bilancio della Lazio recita due gol segnati e zero subiti. Un avvio che non si verificava dalla stagione 2012/13 con Petkovic, quando i biancocelesti superarono l'Atalanta 0-1 e il Palermo 3-0.

Lazio, Mandas cerca un altro clean sheet contro l'Udinese

Adesso arriva l'Udinese e Gattuso spera addirittura di migliorare il risultato ottenuto dal tecnico svizzero, eroe della finale di Coppa Italia del 26 maggio. Quella Lazio vinse anche alla terza giornata, ma subì gol contro il Chievo.

Mandas proverà quindi ancora una volta a chiudere lo specchio della porta. Il messaggio del greco è chiaro: «Continuiamo con questo spirito».

Il portiere sta acquistando sempre maggiore fiducia ed è motivato come ai tempi di Baroni, nonostante un'iniziale diffidenza rispetto alla possibilità di tornare alla Lazio.

A raccontare la scelta è il suo procuratore Tavano: «La scelta è stata un po' di tutti, anche noi come agenzia cercavamo continuità e la Serie A è importante. L’allenatore era convinto che sarebbe stato il portiere giusto. Abbiamo avuto delle offerte, ma abbiamo deciso di restare. Lui è un grandissimo professionista e si allena molto bene. Ama la città e la Lazio, si merita queste gratificazioni ed è contento».