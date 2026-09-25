Lazio-Roma si giocherà il 13 dicembre alle ore 12:30, il calendario della Lazio

La Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata del Campionato

Alisia Cerqua /
Coreografia Lazio derby - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Coreografia Lazio derby - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Quando si giocherà Lazio-Roma:

La Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata del Campionato. Il derby della Capitale si giocherà alle ore 12:30 il 13 dicembre.

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Il calendario della Lazio dalla 13esima giornata

  • 28 novembre, ore 18.00 – Torino-Lazio
  • 6 dicembre, ore 15.00 – Lazio-Atalanta
  • 13 dicembre, ore 12.30 – Lazio-Roma
  • 18 dicembre, ore 18.30 – Frosinone-Lazio 
  • 2 gennaio, ore 15.00 – Fiorentina-Lazio
  • 6 gennaio, ore 20.45 – Lazio-Inter
  • 10 gennaio, ore 12.30 – Como-Lazio

 

 

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