Lazio-Roma si giocherà il 13 dicembre alle ore 12:30, il calendario della Lazio
La Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata del Campionato
Coreografia Lazio derby - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Quando si giocherà Lazio-Roma:
La Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata del Campionato. Il derby della Capitale si giocherà alle ore 12:30 il 13 dicembre.
Il calendario della Lazio dalla 13esima giornata
- 28 novembre, ore 18.00 – Torino-Lazio
- 6 dicembre, ore 15.00 – Lazio-Atalanta
- 13 dicembre, ore 12.30 – Lazio-Roma
- 18 dicembre, ore 18.30 – Frosinone-Lazio
- 2 gennaio, ore 15.00 – Fiorentina-Lazio
- 6 gennaio, ore 20.45 – Lazio-Inter
- 10 gennaio, ore 12.30 – Como-Lazio