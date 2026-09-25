Le parole di Grassadonia: "Parte finalmente il campionato..."

Il tecnico Grassadonia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style. Domani la Lazio Women inizierà ufficialmente il Campionato di Serie A. Il primo match sarà contro il Parma al Fersini, in programma alle ore 15:00.

Parte finalmente il campionato, è una squadra che conosciamo. Molto organizzata, in Women’s Cup c’erano mancanze soprattutto nel reparto avanzato, ora in campionato sarà diverso. Verrà una buona squadra, noi vogliamo partire bene. È importante per dare fiducia a questo nuovo gruppo di lavoro. Èuna squadra che ha bisogno di fare un percorso, affrontiamo una squadra di pari livello nostro.

In Women’s Cup abbiamo fatto un discreto percorso, abbiamo affrontato la Fiorentina che ha personalità. Questo percorso va avanti dal 20 di luglio, si sono inserite giocatrici che devono entrare nei meccanismi. È importante che la Lazio parta bene. In virtù di questo nuovo ciclo abbiamo fatto tante prove in questo periodo. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e domenica partiremo con un modulo chiaro, preciso e secco. Cambieremo qualcosa a campionato in corso, dobbiamo capire i vari meccanismi. Servirà pazienza e anche spirito, il campionato lo conosciamo già. Speriamo che questa squadra riesca con tutte a giocarsi la partita come fatto nella scorsa stagione. Cento panchine sono veramente tante, ringrazio la società e le calciatrici che sono state con me in questi anni. Non mi aspettavo questo percorso così lungo, nel calcio non c’è pazienza purtroppo. Gli allenatori non si aspettano, si vogliono i risultati subito. È un orgoglio essere l’allenatore nella Women’s Cup con più militanza. Da parte mia e delle mie ragazze c’è voglia di fare un campionato positivo e di toglierci grandi soddisfazioni. Mi responsabilizza sempre di più, vivo il mestiere con la rabbia giusta. Bisogna sempre avere la voglia di mettersi in discussione, la molla è quella. Le mie giocatrici, quelle più datate, mi conoscono di più. Ci saranno alti e bassi, ma l’importante è sempre lavorare con fiducia.