Lazio-Parma, i convocati di Cuesta: ecco gli indisponibili
I calciatori convocati da Cuesta per la partita di domani contro la Lazio
Carlos Cuesta - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Archiviata la sosta delle Nazionali e la delusione Italia, domani torna la Serie A con tre partite in programma: la Lazio scenderà in campo la sera alle 20:45. Proprio in questi minuto, il tecnico dei ducali Cuesta ha diramato la lista dei convocati.
Lazio-Parma, i convocati di Cuesta
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.
Gli indisponibili del Parma
Cuesta dovrà fare a meno di Frigan, Cremaschi e lo squalificato Troilo.