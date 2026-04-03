Lazio-Parma, i convocati di Cuesta: ecco gli indisponibili

I calciatori convocati da Cuesta per la partita di domani contro la Lazio

Emanuele Petrucci /
Carlos Cuesta
Carlos Cuesta - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Archiviata la sosta delle Nazionali e la delusione Italia, domani torna la Serie A con tre partite in programma: la Lazio scenderà in campo la sera alle 20:45. Proprio in questi minuto, il tecnico dei ducali Cuesta ha diramato la lista dei convocati.

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Carlos Cuesta - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Carlos Cuesta - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lazio-Parma, i convocati di Cuesta

Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.

Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.

 

Gli indisponibili del Parma

Cuesta dovrà fare a meno di Frigan, Cremaschi e lo squalificato Troilo.

 

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