Lotito risponde a Renzi: "Dichiarazioni infondate e denigratorie per avere visibilità"

Non si è fatta attendere la risposta di Lotito all'attacco ricevuto da Matteo Renzi nelle scorse ore: queste le parole del presidente della Lazio riportate da Adnkronos.

Le dichiarazioni di Matteo Renzi sono infondate e denigratorie. Non è la prima volta che utilizza il mio nome per ottenere visibilità, secondo un copione ormai logoro che nulla ha a che vedere con il merito delle questioni. Pur di attaccarmi, dimentica che in Parlamento hanno operato, nel corso degli anni, numerosi presidenti di club calcistici, anche ben più noti e titolati del sottoscritto, ricoprendo talvolta incarichi istituzionali di assoluto prestigio, senza che ciò suscitasse scandalo, neppure nei casi in cui non godevano del consenso unanime della propria tifoseria. Dimentica, inoltre, che il compito di un senatore della Repubblica è proprio quello di presentare emendamenti, avanzare proposte e contribuire all'attività legislativa. Un esercizio al quale evidentemente Renzi è meno avvezzo, preferendo girare il mondo dispensando lezioni, peraltro a pagamento, piuttosto che misurarsi con la concretezza del lavoro parlamentare. Io svolgo il mio ruolo nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, con presenza quotidiana e senso di responsabilità nelle sedi istituzionali, risultando tra i senatori più presenti. Ben diversa è la condotta di chi ha progressivamente trasformato l'impegno politico in uno strumento funzionale quasi esclusivamente a interessi personali e risultando tra i senatori più assenti. Il calcio italiano ha bisogno di serietà, competenza e responsabilità. Da anni mi batto per cambiare un sistema che ho sempre criticato e denunciato, e che oggi mostra in modo definitivo il fallimento di chi lo ha governato e imposto. Viene allora il dubbio che le critiche di Renzi nei miei confronti mirino in realtà a ostacolare ogni prospettiva di sano rinnovamento nel mondo del calcio. Siamo di fronte all'ennesimo tentativo di screditare la mia esperienza ultraventennale nel sistema calcistico, per timore di perdere spazi e posizioni di rendita. Ed è proprio questo a rendere evidente il principio distorto che Renzi vorrebbe affermare: secondo lui, il presidente di una società calcistica che non gode del consenso di una parte della tifoseria non dovrebbe poter sedere in Senato. Un'idea priva di fondamento democratico e istituzionale, oltre che profondamente strumentale. Peccato vedere Matteo Renzi ridotto a rincorrere la peggiore demagogia utilizzando mistificazione e strumentalizzazione per avere visibilità attraverso la mia persona.