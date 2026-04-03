Bellino (StadioTardini.it): "Parma di contropiede con la Lazio. Sarri-Cuesta overperformano"

Mancano poco più di 24 ore e i riflettori dello stadio Olimpico di Roma si accenderanno sul match tra Lazio e Parma. Due squadre assolutamente in cerca di punti. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano continuità dopo ben tre vittorie di fila mentre il Parma di Carlos Cuesta vuole tornare a brillare, come ha dimostrato nel corso di questa stagione, dopo due ko consecutivi contro Torino e Cremonese. In vista della sfida di sabato sera è intervenuto, in esclusiva, ai nostri microfoni, Vincenzo Bellino redattore di StadioTardini.it. Con lui abbiamo affrontato diversi punti del momento attuale dei crociati e di come la squadra di Cuesta arriva alla sfida contro i biancocelesti.

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