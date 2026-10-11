Juventus-Lazio, 1.016 posti già occupati: resta un'incognita sulla trasferta

Il primo anello del settore ospiti per Juventus-Lazio è esaurito: i tifosi biancocelesti hanno acquistato tutti i 1.016 posti disponibili. La risposta alla trasferta di Torino arriva mentre una parte della tifoseria continua a disertare le partite casalinghe allo stadio Olimpico.

Resta invece aperta la questione della presenza dei gruppi organizzati all'Allianz Stadium. Secondo quanto riporta Il Tempo, non hanno ancora comunicato una decisione definitiva.

Juventus-Lazio, esaurito il primo anello del settore ospiti

La vendita dei biglietti ha già portato oltre mille sostenitori della Lazio a organizzare la trasferta contro la Juventus. Nel primo anello del settore ospiti non ci sono più posti disponibili, mentre i tagliandi per il secondo anello sono ancora in vendita.

La capienza complessiva del secondo anello è di 2.099 posti. Il numero dei tifosi laziali presenti a Torino potrebbe quindi crescere nei prossimi giorni, in base all'andamento delle vendite.

La risposta dei tifosi e la protesta all'Olimpico

Il dato dei biglietti acquistati distingue la partecipazione a questa trasferta dalla protesta che sta caratterizzando le gare interne all'Olimpico. Il Tempo collega l'interesse per Juventus-Lazio anche al momento della squadra allenata da Gennaro Gattuso, indicata dal quotidiano come sorprendentemente in testa alla classifica di Serie A.

La vendita nel settore ospiti non chiarisce però se a Torino ci saranno anche i gruppi organizzati. Su questo punto resta da attendere una loro comunicazione.

Nella pagina successiva: Gruppi organizzati, la decisione ancora da comunicare