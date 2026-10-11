Juventus-Lazio senza Spalletti: il duro confronto con Pisacane poi il rosso
Il tecnico bianconero è stato espulso dopo un confronto con Pisacane al termine di Cagliari-Juventus e salterà la sfida dell’Allianz Stadium contro la Lazio.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è stato espulso al termine di Cagliari-Juventus, dopo un confronto acceso con Fabio Pisacane. Il tecnico bianconero salterà la prossima partita all’Allianz Stadium contro la Lazio.
La tensione al fischio finale di Cagliari-Juventus
Al triplice fischio dell’arbitro Marcenaro, i due allenatori si sono avvicinati. Il contatto non si è trasformato nel consueto saluto di fine gara: Spalletti e Pisacane hanno avuto uno scontro verbale.
Il doppio cartellino rosso di Marcenaro
Spalletti è stato poi avvicinato da un collaboratore tecnico del Cagliari e il confronto è proseguito a distanza, a pochi metri dal direttore di gara. Marcenaro ha mostrato il cartellino rosso prima all’allenatore della Juventus e poi a Pisacane.
Ripreso dalla telecamera di Dazn, il tecnico del Cagliari ha chiesto all’arbitro: «Ma cosa ho fatto io». Spalletti è stato invece accompagnato subito nel tunnel verso gli spogliatoi.
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