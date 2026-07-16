Due arrivi in casa Lazio Women: Macarena Portales Nieto e Margherita Monnecchi

Macarena Portales Nieto

Come riportato dalla S.S. Lazio, Macarena è ufficialmente una nuova calciatrice biancoceleste. Ha disputato in UEFA Women's Champios Leaugue con l'Atletico Madrid, e in finale di Copa de la Reina nell'ultima stagione. È stata convocata con la nazionale maggiore della Spagna e ha partecipato all'Europeo Under 19. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia del Madrid CFF, squadra della Segunda Division, e dell'Inter (nell'estate 2021).

Margherita Monnecchi

Margherita Monnecchi, ex Fiorentina, è il secondo arrivo in maglia biancoceleste. Ritorna alla Lazio dopo l'ultima stagione con cui ha raccolto 26 presenze e due gol contro Parma e Napoli Women. Ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore in vista degli incontri di qualificazione agli Europei del 2025. Ha fatto il suo esordio in Nazionale nel 2025 contro il Giappone.