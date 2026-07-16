Coppola: niente Lazio, il difensore è stato riscattato dal Paris FC

Coppola al Paris FC

Termina la corsa per Diego Coppola. La Lazio aveva valutato il suo profilo, ma il difensore è stato riscattato ufficialmente dal Paris FC. Termina così la sua avventura al Brighton. Come riportato da tutto mercato web, Coppola ha firmato con il club Parigino un contratto fino al 2031. L'ex Verona era arrivato a Parigi a gennaio, totalizzando 14 presenze tra Coupe de France e Ligue 1.

Le parole del direttore sportivo del club, Diego Neppe



Siamo molto felici di dare il bentornato a Diego Coppola dopo la sua prima esperienza con il club la scorsa stagione. È motivo di grande orgoglio, con questo trasferimento a titolo definitivo, rendere Diego un vero giocatore del Paris FC. Negli ultimi mesi, Diego ci ha mostrato appieno le sue qualità e quanto può contribuire alla squadra. Il suo impegno, la sua esemplare professionalità e la sua perfetta integrazione nello spogliatoio sono stati impressionanti. Questo la dice lunga sul suo carattere. Pochi giocatori possiedono tutte le sue qualità, sia come calciatore che come persona. Il ritorno di Diego al Paris FC è un'ottima notizia per noi.

Le parole del Paris FC