La Fiorentina è salva e la Cremonese continua a sperare: i risultati

Si sono giocate alle 15.00 due gare cruciali per la lotta salvezza in questa stagione di Serie A.

Fiorentina-Genoa 0-0

Paolo Vanoli - Depositphotos

La Fiorentina può tirare un grandissimo sospiro di sollievo considerato come si era messa la stagione: pareggiando 0-0 in casa contro il Genoa, già salvo, anche la squadra di Vanoli stacca il pass per la prossima Serie A.

Cremonese-Pisa 3-0

La Cremonese aveva bisogno solo dei tre punti per accorciare sul Lecce, che ha perso ieri contro la Juventus, e la squadra di Giampaolo riesce nell'intento regolando il Pisa di Hiljemark allo Zini. Grazie ai gol di Vardy (31'), Bonazzoli (51') ed Okereke (86'), i grigiorossi vanno a -1 dal Lecce riaprendo completamente il discorso salvezza a due giornate dal termine. Ricordiamo che in caso di arrivo a apri punti si giocherebbe lo spareggio andata e ritorno.