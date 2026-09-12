Lazio-Milan, Noslin: "Il mister crede in me, spero di trasmettere la mia voglia di attaccare"

Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club al termine dell'incontro Lazio-Milan, conclusosi con un pareggio.

Sono contentissimo per il gol. Se c’è rammarico? Si, è stata una buona partita. Non dimentico il gol che ho fatto al Bodo/Glimt, mi sono trovato in una posizione utile per segnare. Cosa è cambiato in noi? Per me siamo sempre gli stessi, spero di giocare spesso e di segnare di più. Il mister crede in me dall’inizio, sta aiutando la squadra e ha fiducia in me.

Io spero sempre di spingere al massimo, lo chiede sempre anche il tecnico. Spero di trasmettere sempre questa voglia di attaccare e di coraggio, lo sta facendo anche la squadra.