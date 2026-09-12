Conferenza Amorim: "Abbiamo perso due punti. Non eravamo nella gara come lo era la Lazio"

Il mister Rubén Amorim è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.

Un punto guadagnato o due punti persi? Abbiamo perso due punti, perché abbiamo giocato praticamente solo un tempo. Siamo frustrati. Questo è sicuramente uno stadio difficile in cui giocare, ma in questo momento avremmo dovuto avere più punti. Lo spirito è stato completamente differente, così come l'energia. Sembrava quasi una squadra diversa, e invece la squadra è la stessa.