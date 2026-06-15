Lazio, Villa San Pietro sarà la nuova struttura di riferimento

Oltre alla rivoluzione all'interno dello staff sanitario biancoceleste, il club ha deciso di voltare pagina anche con sul fronte della clinica di riferimento. Stando a quanto raccolto da Il Messaggero, dopo soli due anni la Lazio ha interrotto la collaborazione con Villa Mafalda, per iniziare un nuovo corso con Villa San Pietro, che diventerà la nuova struttura di riferimento del club, nonostante la concorrenza di Nuova Villa Claudia.