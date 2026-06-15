Calciomercato Lazio, quando puó partire Alessio Romagnoli? I dettagli

La trattativa che porterà Alessio Romagnoli lontano dalla Lazio è ormai giunta alle battute finali. Dopo il clamoroso dietrofront avvenuto nello scorso mercato di gennaio, quando il trasferimento in Qatar sembrava cosa fatta, questa volta la fumata bianca appare davvero vicina.

I dettagli dell'operazione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore è pronto a intraprendere la sua nuova avventura con l'Al-Sadd, club qatariota guidato da Roberto Mancini. Secondo le ultime indiscrezioni, le parti hanno raggiunto un'intesa di massima sulla base di un'operazione da circa 3 milioni di euro per il cartellino, cifra che la Lazio ha accettato di incassare per evitare di trattenere un giocatore in scadenza nel 2027 e per liberare risorse economiche da reinvestire sul mercato in entrata. Per Romagnoli è pronto un contratto triennale, con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Un addio strategico per la Lazio

La partenza di Romagnoli segna la fine di un ciclo di tre stagioni vissute da leader della difesa biancoceleste. La società, sotto la guida del presidente Lotito e con il nuovo tecnico Gennaro Gattuso già operativo a Formello, è costretta a operare con estrema attenzione per mantenere l'equilibrio finanziario. La cessione dell'ex capitano è vista come un tassello fondamentale per avviare il necessario rinnovamento del reparto arretrato, con il club già alla ricerca di profili giovani e funzionali al progetto del nuovo allenatore. Nelle prossime ore è attesa la firma definitiva che sancirà ufficialmente il trasferimento in Medio Oriente.