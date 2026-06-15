Gila, spunta una novità sulla percentuale di rivendita
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
L'ipotetica cessione di Mario Gila ha portato anche una grande novità sulla percentuale di rivendita che il club biancoceleste dovrà riconoscere al Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, dal 50% che la Lazio dovrà versare al club spagnolo andrebbe sottratto anche il costo del cartellino pagato dalla Lazio ai Blancos il 12 luglio 2022, quando il giocatore arrivò in Italia.
Cessione Gila, il Real incasserebbe meno del previsto sulla percentuale di rivendita
Questa differenza ammonterebbe per circa 5 milioni di euro in meno. In sostanza, se il Napoli dovesse mettere sul tavolo un’offerta da 30 milioni per lo spagnolo, ne incasserebbe circa 10.