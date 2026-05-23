Programmato l'incontro tra Sarri e Lotito: ecco quando

Nonostante Maurizio Sarri sia ad un passo dall'Atalanta, il tecnico dovrà prima incontrare la società biancoceleste per rescindere ufficialmente il proprio contratto con la Lazio. Dopo aver rivelato i dettagli dell'operazione tra il toscano e la Dea, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha anche reso nota la data del possibile incontro con il presidente Lotito.

L'indiscrezione di Pedullà

Sarri-Atalanta, totali conferme su quanto anticipato. Entro giovedì incontrerà Lotito

Il post di Pedullà