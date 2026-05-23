Programmato l'incontro tra Sarri e Lotito: ecco quando
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Nonostante Maurizio Sarri sia ad un passo dall'Atalanta, il tecnico dovrà prima incontrare la società biancoceleste per rescindere ufficialmente il proprio contratto con la Lazio. Dopo aver rivelato i dettagli dell'operazione tra il toscano e la Dea, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha anche reso nota la data del possibile incontro con il presidente Lotito.
L'indiscrezione di Pedullà
Sarri-Atalanta, totali conferme su quanto anticipato. Entro giovedì incontrerà Lotito