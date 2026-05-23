Programmato l'incontro tra Sarri e Lotito: ecco quando

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Nonostante Maurizio Sarri sia ad un passo dall'Atalanta, il tecnico dovrà prima incontrare la società biancoceleste per rescindere ufficialmente il proprio contratto con la Lazio. Dopo aver rivelato i dettagli dell'operazione tra il toscano e la Dea, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha anche reso nota la data del possibile incontro con il presidente Lotito.

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L'indiscrezione di Pedullà

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Il post di Pedullà

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