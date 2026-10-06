Sinner, stagione finita dopo Wimbledon: la scelta e il nodo classifica

Sinner chiude il 2026: l'annuncio dopo Wimbledon

La vittoria a Wimbledon del 12 luglio è stata l'ultimo appuntamento del 2026 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha deciso di proseguire la terapia conservativa per l'infiammazione al ginocchio destro, che gli provoca dolore da oltre tre mesi. Tornerà in campo nel 2027. Il primo Slam della prossima stagione, l'Australian Open, è in programma dall'11 al 31 gennaio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Sinner ha spiegato la decisione in un messaggio social: «Io, assieme ai dottori, abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di trattamenti e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino (si riferisce alle Atp Finals, ndr), mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti, quest'anno andrà diversamente, visto che devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Ciao, ciao».

La cura al ginocchio e i tornei che salterà

Su indicazione dello staff medico, Sinner si sottoporrà ora al trattamento per l'infiammazione. Il suo management ha spiegato che questa tempistica servirà a lasciargli il tempo di recuperare prima di avviare la preparazione per il 2027.

Il tennista aveva consultato diversi esperti per l'infiammazione tendinea extra-articolare. Tutti gli avevano sconsigliato l'operazione, indicando la terapia conservativa: riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà i tornei di Vienna e Parigi, l'esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis.

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