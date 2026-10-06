Pandev ripensa alla Lazio: il confronto con le altre maglie della sua carriera: "Ringrazierò la Lazio per tutta la vita"

Goran Pandev torna a parlare della Lazio e attribuisce agli anni in biancoceleste un posto speciale nella sua carriera. A Crazy Calcio Show, il format della Gazzetta trasmesso su Twitch, l’ex attaccante ha ricordato l’opportunità ricevuta a Roma e le partite che considera le più belle del suo percorso.

L’arrivo alla Lazio nell’estate del 2004

La svolta arriva nel 2004, quando la Lazio prende il giovane macedone dall’Inter nell’operazione che porta Dejan Stankovic ai nerazzurri. Pandev viene da una stagione in prestito all’Ancona, in Serie A: aveva mostrato sprazzi di talento, ma la squadra era retrocessa all’ultimo posto con 13 punti in 34 partite.

La riconoscenza per la maglia biancoceleste

«La Lazio per me ha rappresentato tantissimo perché mi ha dato l’opportunità di giocare nei più grandi palcoscenici, soprattutto in Champions League. È con i biancocelesti che ho cominciato a giocare in Serie A con maggiore continuità», ha spiegato Pandev.

L’ex attaccante ha aggiunto: «Ringrazierò la Lazio per tutta la vita, porto tutti nel cuore. Ho rispettato sempre questa maglia, per la quale ho dato il massimo».

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