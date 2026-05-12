Conceicao: "Finale? Il mio cuore batte per la Lazio, la squadra con cui ho vinto di più"

L'intervento di Sergio Conceicao a La Repubblica

Il mio cuore batte un po' più per la Lazio, la squadra con cui ho vinto di più da calciatore. Sono arrivato a Roma per sostituire Diego Fuser, gran giocatore. All'inizio la gente mi chiamava Flavio, confondendosi con l'altro Conceição, che all'epoca giocava al Deportivo La Coruña. Io mi arrabbiavo. Poi ho avuto modo di farmi conoscere e alzare trofei: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana ed europea. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

In Champions sbagliammo una partita, nei quarti a Valencia. In quel torneo basta poco. Ed è un rammarico, perché eravamo forti. Avevamo un grande allenatore come Eriksson, che teneva unito uno spogliatoio pieno di personalità forti. Molti oggi sono allenatori e manager: Stanković, Nedved, Simeone, Almeyda, Verón, Nesta. E c'era il mio amico Mihajlović.

Ritorno in Italia