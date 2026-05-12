Inter, Chivu prepara la rosa per la finale: allarme rientrato per Thuram? Le ultime dal campo

Occhi puntati in casa Inter, dove il caso Marcus Thuram agita le ore della vigilia. Come riportanto da Gianluca di Marzio, dopo lo stop di ieri che faceva sperare in un forfait, il francese si è presentato regolarmente sul prato per la rifinitura, mostrandosi ai media nei primi 15 minuti di seduta. Resta il dubbio: pretattica di Chivu o recupero lampo? Per la difesa della Lazio non cambia la sostanza: servirà la massima attenzione, con la consapevolezza che il numero 9 nerazzurro potrebbe non essere al 100% della condizione.

Bonny o Esposito: i dubbi dell'attacco nerazzurro

Mentre Sarri rifinisce i dettagli tattici a Formello, dall'altra parte si studiano le contromisure. Se Thuram dovesse partire dalla panchina, il pericolo numero uno diventerebbe Ange-Yoann Bonny, già pronto a una maglia da titolare. Resta invece sullo sfondo la minaccia Pio Esposito: il giovane talento, che ha già saltato l'ultimo incrocio di campionato, continua a lavorare a scartamento ridotto. Un rebus offensivo che la Lazio proverà a sfruttare a proprio favore per togliere certezze alla manovra interista.

Il pericolo Lautaro Martinez

C'è però una certezza che la Lazio dovrà disinnescare con una prova di sacrificio: Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha messo alle spalle i problemi e i numeri parlano chiaro: un gol e due assist in pochissimi minuti dal suo rientro. Per i centrali biancocelesti sarà la sfida più dura; limitare il raggio d'azione dell'attaccante sarà la chiave per spezzare il ritmo dell'Inter e provare a riportare la Coppa Italia nella Capitale.