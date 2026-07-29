Women, Holmstrøm si presenta: "Sono entusiasta. Mi definisco una giocatrice aggressiva e votata all'attacco. Alla Lazio..."

Alla formazione femminile guidata da Gianluca Grassadonia si aggiunge un nuovo rinforzo per la retroguardia. Arriva in biancoceleste a titolo definitivo il difensore norvegese Andrea Holmstrøm da LSK Kvinner. Di seguito le prime parole della classe 1999 ai microfoni ufficiali del club.

La presentazione di Andrea Holmstrøm

Sono davvero entusiasta. Sono in un grande club quindi non vedo l'ora di iniziare, allenarmi con le ragazze e vivere questa preparazione estiva.

Perché hai scelto la Lazio?

Ho sempre giocato in Norvegia, ma sapevo che prima o poi avrei voluto fare un'esperienza all'estero. L'Italia è famosa per il calcio molto tattico e intelligente e la Lazio è un grande club. Quando si è presentata questa opportunità naturalmente ho voluto coglierla.

Cosa ti mancherà di più della Norvegia?

Bella domanda. Direi soprattutto la natura, che adoro, e poi ovviamente la mia famiglia e i miei amici.

L'Italia è il posto giusto per diventare una calciatrice completa?

Sì, assolutamente. Voglio continuare a crescere dal punto di vista tattico e nel modo di giocare basato sul possesso del pallone. Penso che lo stile di gioco italiano, e in particolare quello della Lazio, si adatti molto bene alla mie caratteristiche.

Puoi giocare sia come centrocampista che come difensore. Che tipo di giocatrice sei?

Mi definirei una giocatrice aggressiva e votata all'attacco. Mi piace essere propositiva, in fase offensiva ma anche affrontare gli uno contro uno sia in attacco che in difesa. Mi piace affrontare con determinazione i duelli e credo di essere anche una giocatrice che sa guidare la squadra, facendo sentire la propria presenza anche dalle retrovie.

Hai un tatuaggio con scritto “Amore”, possiamo dire che la Lazio era nel tuo destino?