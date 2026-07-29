Mazza: "Siamo dentro un incubo. L'obiettivo di Lotito? Vendere una Lazio sfasciata"

Il noto giornalista Mauro Mazza è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare il momento delicato che sta attraversando il mondo Lazio e le incertezze legato al futuro della società sotto la gestione Lotito.

Mauro Mazza a Radiosei

Siamo dentro un incubo, ci siamo da tempo e continua. Oltre alle difficoltà economiche, la situazione più sgradevole è che al vertice della società c’è una guerra contro la stessa Lazio e i suoi tifosi. In questo modo si deprezza tutto. Lotito sarà costretto a cedere ma un conto è vendere una Lazio competitiva, sapendo che i tifosi torneranno ad abbonarsi, un conto è vendere una Lazio sfasciata. Ed è secondo me il suo obiettivo. A lui piace stare contro tutti e nonostante questo a me sembra folle che un imprenditore si comporti come un bambino dell’asilo, è una cosa per me inconcepibile e non se ne esce.

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