Formello Day 17 | Mattinata di riposo per Zaccagni e Pellegrini, Romagnoli torna in gruppo
Al via la seconda parte della preparazione estiva agli ordini di Rino Gattuso. A partire dalla giornata di oggi, la Lazio riprenderà le doppie sedute, in vista delle due amichevoli in programma sabato 1° agosto contro l'Avellino e domenica 2 contro l'Ascoli.
Gli assenti
Restano indisponibili Cataldi, Isaksen, Furlanetto, oltre a Patric e Gigot, che hanno obbligato il nuovo tecnico ad affidarsi a Marusic nel ruolo di difensore centrale, oltre all'impiego di Bordon.
Mattinata di riposo anche per Zaccagni e Pellegrini, rimasti a bordocampo a osservare il lavoro della squadra dopo aver svolto la prima fase di lavoro atletico.
Romagnoli rientra in gruppo
Dopo giorni di allenamenti differenziati, Alessio Romagnoli è tornato a lavorare in gruppo, completando il recupero della condizione fisica. Appuntamento con la seconda seduta di giornata alle ore 18:00.