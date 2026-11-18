Dopo il pareggio con il Napoli e la sosta per le Nazionali, sabato 21 novembre alle ore 15:00 il club biancoceleste scenderà nuovamente in campo e stavolta l'avversario sarà il Lecce. In vista del match, l'AIA ha deciso di affidare la direzione al fischietto Matteo Marcenaro.

I precedenti con i biancocelesti

Il direttore di gara ligure ha già seguito la Lazio in 5 occasioni, con un bilancio positivo per i biancocelesti: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Inoltre, l'ultimo incrocio risale al 12 settembre, nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Milan.

I numeri con il Lecce

Sono 5 anche i precedenti tra Marcenaro e il Lecce, con uno score in perfetto equilibrio fatto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta; l'ultima direzione con i giallorossi è l'1-1 esterno contro il Cagliari del 5 maggio 2024. Quella di sabato sarà inoltre la prima volta in assoluto che l'arbitro ligure dirigerà uno scontro diretto tra Lazio e Lecce.

