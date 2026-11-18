Edoardo Bove ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Laziale parlando anche dell’affetto ricevuto dai tifosi biancocelesti.

Tantissimi tifosi anche della Lazio mi fermavano in giro. La prima cosa che mi dicevano era: 'so della Lazio però rimettiti eh'. Questo mi ha fatto pensare. L'affetto che ho ricevuto non aveva colore o bandiera. Credo sia stata una cosa molto genuina dal mio punto di vista. Mi ha fatto anche ricordare il motivo per cui sono appassionato per il calcio.