Juventus-Lazio, biglietti ospiti in vendita: prezzi e condizioni
La Lazio comunica date, prezzo e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti della gara del 18 ottobre all’Allianz Stadium.
La Lazio, sulla base delle informazioni ricevute dalla Juventus, ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Lazio. La gara di Serie A Enilive è in programma domenica 18 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La vendita inizierà venerdì 9 ottobre alle 12:00.
Juventus-Lazio, posti disponibili e prezzo dei biglietti
La capienza del settore ospiti è di 2.099 posti: 1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo. Il prezzo è unico per entrambi gli anelli: 45 euro più commissioni web.
La vendita terminerà sabato 17 ottobre alle 19:00.
Acquisto su Vivaticket e Tessera Millenovecento
I biglietti saranno venduti esclusivamente sul sito di Vivaticket e dovranno poi essere caricati sul wallet dello smartphone. Per l’acquisto è obbligatoria la Tessera del Tifoso Millenovecento.
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