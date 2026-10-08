Juventus-Lazio, biglietti ospiti in vendita: prezzi e condizioni

La Lazio, sulla base delle informazioni ricevute dalla Juventus, ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Lazio. La gara di Serie A Enilive è in programma domenica 18 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La vendita inizierà venerdì 9 ottobre alle 12:00.

Juventus-Lazio, posti disponibili e prezzo dei biglietti

La capienza del settore ospiti è di 2.099 posti: 1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo. Il prezzo è unico per entrambi gli anelli: 45 euro più commissioni web.

La vendita terminerà sabato 17 ottobre alle 19:00.

Acquisto su Vivaticket e Tessera Millenovecento

I biglietti saranno venduti esclusivamente sul sito di Vivaticket e dovranno poi essere caricati sul wallet dello smartphone. Per l’acquisto è obbligatoria la Tessera del Tifoso Millenovecento.

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