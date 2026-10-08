Lazio, il rientro di Cataldi si allontana: la sfida ora in dubbio

Il rientro di Danilo Cataldi richiede ancora tempo. Il centrocampista della Lazio resterà fermo un’altra settimana e, al momento, non è certo di poter essere a disposizione per la partita contro la Juventus del 18 ottobre in Piemonte. Lo riporta la Repubblica.

Cataldi, recupero rallentato dopo un nuovo problema

Circa una settimana fa Cataldi ha riscontrato un nuovo problema, che lo ha costretto a rallentare il percorso di recupero. Il prodotto del vivaio biancoceleste dovrà quindi attendere ancora prima di tornare ad allenarsi con il gruppo.

Gattuso e i pochi recuperi durante la sosta

La sosta per le nazionali non ha portato a Gennaro Gattuso i recuperi previsti. In casa Lazio è rientrato soltanto Dele-Bashiru, che deve ancora ritrovare la condizione. A questo si aggiungono lo stop di Gudmundsson e l’incidente di Cancellieri.

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