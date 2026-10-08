Lazio, il rientro di Cataldi si allontana: la sfida ora in dubbio

Il centrocampista resterà fermo un’altra settimana e non è certo di essere disponibile per la partita contro la Juventus del 18 ottobre.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Il rientro di Danilo Cataldi richiede ancora tempo. Il centrocampista della Lazio resterà fermo un’altra settimana e, al momento, non è certo di poter essere a disposizione per la partita contro la Juventus del 18 ottobre in Piemonte. Lo riporta la Repubblica.

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Cataldi, recupero rallentato dopo un nuovo problema

Circa una settimana fa Cataldi ha riscontrato un nuovo problema, che lo ha costretto a rallentare il percorso di recupero. Il prodotto del vivaio biancoceleste dovrà quindi attendere ancora prima di tornare ad allenarsi con il gruppo.

Gattuso e i pochi recuperi durante la sosta

La sosta per le nazionali non ha portato a Gennaro Gattuso i recuperi previsti. In casa Lazio è rientrato soltanto Dele-Bashiru, che deve ancora ritrovare la condizione. A questo si aggiungono lo stop di Gudmundsson e l’incidente di Cancellieri.

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