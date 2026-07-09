Ufficiale, Lotito è il nuovo proprietario della Reggina: il comunicato del club

Ora è ufficiale: Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina. In un clima di tensione nella Capitale, dovuta alla frattura ormai incolmabile con la tifoseria laziale, il patron biancoceleste ha scelto di puntare su una nuova proprietà.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Lotito avrebbe rilevato il club calabrese per 1,5 milioni di euro e sarebbe pronto a investirne altri 2,5 per il ritorno in Serie C.

A comunicare l'ufficialità è stato lo stesso club amaranto pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota.

Il comunicato del club