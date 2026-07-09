Ufficiale, Lotito è il nuovo proprietario della Reggina: il comunicato del club
Ora è ufficiale: Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina. In un clima di tensione nella Capitale, dovuta alla frattura ormai incolmabile con la tifoseria laziale, il patron biancoceleste ha scelto di puntare su una nuova proprietà.
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Lotito avrebbe rilevato il club calabrese per 1,5 milioni di euro e sarebbe pronto a investirne altri 2,5 per il ritorno in Serie C.
A comunicare l'ufficialità è stato lo stesso club amaranto pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota.
Il comunicato del club
La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D.
Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società.
La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club.
La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase.