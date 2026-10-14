Juventus-Lazio, svelato l'arbitro del match: precedenti che sorridono ai bianconeri

A pochi giorni dal prossimo impegno di campionato a cui è chiamata la Lazio, l'AIA ha svelato la designazione arbitrale presente per la sfida contro la Juventus, in programma la prossima domenica alle ore 20:45.

La designazione di Juventus-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Juventus e Lazio, sfida valida per la 7° giornata di Serie A, all'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Maresca. Al VAR sarà presente Meraviglia con Aureliano all'AVAR.

I precedenti con la Lazio

Trentacinquesimo incrocio tra la Lazio e il fischietto di Imperia, e il bilancio non è particolarmente favorevole alla squadra guidata da Gattuso: 12 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte con Davide Massa in campo. L'ultimo incontro con i biancocelesti risale allo scorso 4 gennaio, quando affrontarono il Napoli in trasferta per la 18esima giornata di Serie A, sfida terminata con la vittoria della Lazio per 2-0.

Bilancio che sorride invece ai bianconeri

Insieme a Lazio e Roma, la Juventus è la squadra più arbitrata in carriera da Massa con 35 gare. A differenza dei biancocelesti, però, il bilancio è nettamente più favorevole per i bianconeri: sono 22 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Negli ultimi cinque incontri tra Lazio e Juventus, arbitrati da Massa, il club capitolino non è mai riuscito a conquistare i tre punti, raccogliendo invece solo due pareggi. Mentre i torinesi hanno avuto la meglio, incassando tre vittorie per le restanti gare.