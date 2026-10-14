Lazio, occhi su Filippo Toscano: il dato che sorprende per un terzino

Secondo quanto riportato da Sprintesport, Tre gol nelle prime sette giornate di Serie D, pur giocando da terzino sinistro. L'avvio di stagione di Filippo Toscano, classe 2008 della Reggina, avrebbe attirato anche l'attenzione della Lazio. Per ora si parla di osservazione in vista del futuro, non di una trattativa avviata.

Il diciottenne è arrivato a Reggio Calabria nell'estate del 2026, dopo il percorso nel settore giovanile del Genoa. Un ingresso dalla panchina in Coppa Italia gli ha aperto spazio prima del previsto. Da allora, il tecnico Marco Marchionni ha continuato a utilizzarlo sulla fascia sinistra.

Dal vivaio del Genoa alla scelta della Reggina

Nato a Genova il 23 giugno 2008, Toscano è cresciuto nel vivaio rossoblù. Nelle due stagioni da titolare tra Under 17 e Under 18 ha raccolto 58 presenze, cinque gol e due assist. Al suo percorso si aggiungono due apparizioni alla Viareggio Cup.

Nell'estate del 2026 ha lasciato la Liguria per trasferirsi alla Reggina e confrontarsi con il campionato di Serie D. Il passaggio dalle giovanili alle partite della prima squadra gli ha richiesto di misurarsi con ritmi, avversari e aspettative diversi.

L'occasione in Coppa Italia e i tre gol in campionato

La prima svolta è arrivata nella gara di Coppa Italia contro il PraiaTortora. Dopo pochi minuti Andrea Palmieri si è infortunato alla spalla e Marchionni ha mandato in campo Toscano. Il terzino ha risposto segnando un gol. Da quell'occasione ha trovato continuità sulla corsia sinistra.

Il suo contributo offensivo è emerso anche in campionato. Contro la Vigor Lamezia si è fatto trovare sul secondo palo e ha sbloccato la partita, poi vinta 3-0 dalla Reggina. Alla settima giornata, davanti a quasi settemila spettatori al Granillo, ha raccolto una respinta al limite dell'area e segnato di sinistro l'1-0 contro la Vibonese. L'incontro è terminato 1-1: per Toscano era il terzo gol in Serie D, un bottino che lo colloca tra i principali realizzatori della squadra.

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