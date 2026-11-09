Immobile contro la Lazio nel FootGolf: l’esordio con le Legend
L’ex attaccante biancoceleste e della Nazionale ha gareggiato ieri nella prima tappa della Prima Divisione.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Ciro Immobile ha esordito ieri nella Italian FootGolf League, alla prima tappa della Prima Divisione. Secondo quanto riportato da skysport, L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale ha gareggiato con le Legend, sfidando anche la Lazio.
La nuova passione per il FootGolf
Il FootGolf è la nuova passione di Immobile, come racconta Sky Sport.
Immobile in squadra con le Legend
La tappa prevedeva una competizione a squadre. Immobile vi ha preso parte con la formazione delle Legend.