Immobile contro la Lazio nel FootGolf: l’esordio con le Legend

L’ex attaccante biancoceleste e della Nazionale ha gareggiato ieri nella prima tappa della Prima Divisione.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Ciro Immobile ha esordito ieri nella Italian FootGolf League, alla prima tappa della Prima Divisione. Secondo quanto riportato da skysport, L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale ha gareggiato con le Legend, sfidando anche la Lazio.

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La nuova passione per il FootGolf

Il FootGolf è la nuova passione di Immobile, come racconta Sky Sport.

Immobile in squadra con le Legend

La tappa prevedeva una competizione a squadre. Immobile vi ha preso parte con la formazione delle Legend.

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