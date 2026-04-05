C'è ancora Noslin in aiuto della Lazio. Sarri, cambi decisivi

Come riportato da Il Messaggero, L'Olimpico torna in silenzio, i biancocelesti si spengono. Marcia indietro. Sarri non mette la quarta dopo Sassuolo, Milan e Bologna, ma almeno evita la sconfitta in casa col Parma alla ripresa del campionato. A Cuesta non basta Delprato per ritrovare il successo, ma è un 1-1 prezioso pareggio più amaro per i biancocelesti, perché un punto vale poco: l'ottavo posto a quota 44 (Bologna pronto oggi all'ennesimo controsorpasso) rende di nuovo l'Europa un miraggio. Oltretutto c’è una frenata nell’approccio, nel risultato e quindi nel morale (nonostante un finale all’assalto), anche in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'appuntamento più importante del 22 aprile a Bergamo. La possibilità di alzare un trofeo in un'annata del genere farebbe urlare a un altro miracolo di Sarri, dopo il secondo posto. Altro che resurrezione, ricomincia la Via Crucis della Lazio.

Le premesse

Riecco la protesta contro la gestione Lotito. Chiusa la gioiosa parentesi dei cinquantamila spettatori col Milan, l'Olimpico torna semi-deserto con undicimila anime pie a sorreggere la squadra di Mau, con la solita infermeria da incubo. Ancora out Gila per l'infiammazione al tendine rotuleo, fuori il jolly Patric per un problema ad un dito di un piede (operato in passato). Provstgaard torna al fianco di Romagnoli in difesa, Cataldi è costretto a rientrare in fretta e furia in regia, dopo lo stiramento appena smaltito. Pedro viene confermato dal 1' a sinistra al posto di Zaccagni (ko) così co- me Isaksen e Maldini nel tridente d'attacco. Cuesta si difende col blocco basso e schiera un 3-5-2 con Strefezza accanto a Pellegrino.

I cambi decisivi

C'è più grinta, manca un guizzo. A inizio ripresa, Tavares e Isaksen continuano a sbattere sul Parma, Maldini si muove a vuoto. Serve la superiorità numerica, più imprevedibilità nell'uno contro uno. Non basta un tiro improvviso da lontano di Dele-Bashiru. Sarri procede a un triplice cambio: dentro Lazzari, Cancellieri e Noslin, fuori Marusic, Isaksen e Pedro. Nicolussi Caviglia. Come contro il Milan, l'ingresso di Dia (al posto di Maldini) muta completamente il volto dell'attacco. Lazzari ha il piede caldo, regala strappi utili, ma non strappa il pareggio. E allora serve un aiuto del Fato, anzi una deviazione di Circati in porta su un rasoterra di Noslin, lo stesso eroe della gara vinta all'andata al Tardini in nove contro undici, tra l'altro l'ultima (il 13 dicembre) in cui aveva segnato. Un tocco di mano di Tavares rischia di rovinare tutto, ma per fortuna Marcenaro va al monitor e scova una posizione di Pellegrino in fuorigioco. Prima il sospiro di sollievo per la Lazio, poi l’arrabbiatura per una spinta in area di Valenti a Lazzari, ancora non sanzionata dal fischietto. Resta solo il rumore di un silenzio infinito all’Olimpico.