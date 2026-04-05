Lacrime d'oro per il Pirata: Muriqi affonda il Real e si riprende la scena

A 31 anni, Vedat Muriqi sta vivendo una seconda giovinezza che ha dell'incredibile, dimostrando di essere uno dei centravanti più sottovalutati del panorama europeo. Se un tempo il suo nome era associato a un acquisto deludente, oggi il "Pirata" è diventato un marchio di fabbrica: un attaccante totale, capace di trascinare il Maiorca a suon di gol e di leadership. In Spagna ha trovato l’ambiente ideale, fatto di calore e fiducia, trasformandosi da oggetto misterioso a vero e proprio spauracchio per le difese della Liga, con una continuità realizzativa che lo vede stabilmente tra i top scorer del campionato.

Un gol decisivo per l'ex aquila

Proprio stasera, nella sfida contro il Real Madrid, Muriqi ha messo l'ennesima firma d'autore sulla sua stagione da record. In una partita bloccata e fisica, il kosovaro ha svettato più in alto di tutti su un cross teso dalla fascia, infilando il pallone nell'angolino con un colpo di testa magistrale, la sua specialità della casa. Questo gol non è solo un numero in più nelle statistiche, ma la conferma del suo stato di grazia: una rete pesante che regala tre punti fondamentali al Maiorca e ribadisce come, in questo momento, ogni pallone che transita in area di rigore sia territorio di caccia esclusivo del numero 7 balearico.

I rimpianti e le ombre del passato laziale

Il contrasto con il suo trascorso alla Lazio è brutale e quasi inspiegabile. Arrivato a Roma nel 2020 per circa 20 milioni di euro, Muriqi nella Capitale è stato l'ombra di se stesso: appena 2 gol in quasi 50 presenze e una sensazione costante di inadeguatezza tattica rispetto al calcio di Inzaghi e Sarri. Spesso bersagliato dalle critiche per la sua scarsa reattività sotto porta, il gigante di Prizren sembrava destinato a una carriera in declino. Eppure, a guardarlo oggi, appare chiaro che quel fallimento fu figlio di un cortocircuito tattico e ambientale, rendendo il suo addio alla Serie A l'inizio della sua vera fortuna professionale.

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