Le pagelle dei quotidiani: bocciati Pedro e Isaksen
La Lazio non riesce ad inanellare la quarta vittoria consecutiva, allo Stadio Olimpico contro il Parma di Cuesta termina solo 1-1
La Lazio non riesce ad inanellare la quarta vittoria consecutiva, allo Stadio Olimpico contro il Parma di Cuesta termina solo 1-1. Queste le valutazioni dei quotidiani ai calciatori biancocelesti.
Il Messaggero
Motta 6.5, Marusic 5.5, Romagnoli 6, Provtsgaard 5.5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 4.5, Cataldi 6, Taylor 6.5, Isaksen 4, Maldini 5, Pedro 4.5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin 7, Dia 5. Sarri 6
Corriere dello Sport
Motta 6.5, Marusic 5, Romagnoli 6, Provtsgaard 5.5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 5, Cataldi 6, Taylor 6.5, Isaksen 4.5, Maldini 5.5, Pedro 5.5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin 7, Dia 5.5
La Repubblica
Motta 7 — Marusic 5.5 (13’ st Lazzari 6.5), Romagnoli 5.5, Provstgaard 5.5, Tavares 6.5 — Dele-Bashiru 6, Cataldi 6, Taylor 6.5 — Isaksen 5 (13’ st Cancellieri 6), Maldini 5 (20’ st Dia 6), Pedro 5 (13’ st Noslin 7). All. Sarri 6.
La Gazzetta dello Sport
Motta 6.5, Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provtsgaard 5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 5, Taylor 6.5, Isaksen 5, Maldini 6, Pedro 5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin, Dia 5.5. Sarri 5