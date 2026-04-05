Le pagelle dei quotidiani: bocciati Pedro e Isaksen

La Lazio non riesce ad inanellare la quarta vittoria consecutiva, allo Stadio Olimpico contro il Parma di Cuesta termina solo 1-1

Beniamino Civitelli /
Isaksen

La Lazio non riesce ad inanellare la quarta vittoria consecutiva, allo Stadio Olimpico contro il Parma di Cuesta termina solo 1-1. Queste le valutazioni dei quotidiani ai calciatori biancocelesti.

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Pedro

Il Messaggero

Motta 6.5, Marusic 5.5, Romagnoli 6, Provtsgaard 5.5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 4.5, Cataldi 6, Taylor 6.5, Isaksen 4, Maldini 5, Pedro 4.5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin 7, Dia 5. Sarri 6

Corriere dello Sport

Motta 6.5, Marusic 5, Romagnoli 6, Provtsgaard 5.5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 5, Cataldi 6, Taylor 6.5, Isaksen 4.5, Maldini 5.5, Pedro 5.5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin 7, Dia 5.5

La Repubblica

Motta 7 — Marusic 5.5 (13’ st Lazzari 6.5), Romagnoli 5.5, Provstgaard 5.5, Tavares 6.5 — Dele-Bashiru 6, Cataldi 6, Taylor 6.5 — Isaksen 5 (13’ st Cancellieri 6), Maldini 5 (20’ st Dia 6), Pedro 5 (13’ st Noslin 7). All. Sarri 6. 

La Gazzetta dello Sport

Motta 6.5, Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provtsgaard 5, Tavares 5.5, Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 5, Taylor 6.5, Isaksen 5, Maldini 6, Pedro 5. Cancellieri 5.5, Lazzari 6.5, Noslin, Dia 5.5. Sarri 5

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