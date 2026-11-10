Delio Rossi: “ Gattuso ha trasformato la negatività in positività”
Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Delio Rossi
Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Delio Rossi per commentare le ultime vicende di Casa Lazio e svelare alcuni retroscena.
Le parole di Delio Rossi
Quando è arrivato Gattuso tutti pensavano che non fosse consono. Io l'ho portato in Italia e l'ho allenato. Ha una grande sensibilità calcistica e soprattutto ha grande orgoglio. Ero convinto potesse fare bene. Gattuso ha trasformato la negatività in positività. C'era tanto scetticismo nei suoi confronti e nei confronti dei suoi giocatori. Lui gli è entrato nella testa e li ha spinti a dimostrare che sono del livello Lazio, senza piangersi addosso. Ha cercato dei nemici e contro di questi ha coalizzato lasquadra. Poi c'è la condizione atletica, fondamentale per praticare quel tipo di gioco.
Adriano alla Lazio?
No, era più un'indiscrezione giornalistica, non avevamo il potenziale per acquistarlo. Io avevo chiesto un centro-mediano metodista e un centravanti, due argentini che non era di grido ma che rendevano la squadra più organica. Walter Sabatini se ne prese la responsabilità, aveva detto che era pronto a dimettersi, ma alla fine lo convinsi a non farlo.
Lavorare nel settore giovanile?
La vita mi ha portato da altre parti, ma avrei voluto lavorare con i ragazzi. Penso di essere indicato. Secondo me in futuro avranno un ruolo centrale l'alimentazione, l'aspetto psicologico e il miglioramento sulle carenze. Giocando ogni tre giorni servirà reiterare nel tempo la preparazione atletica. Io lavorerei sempre sul singolo, ma significherebbe lavorare 4/5 ore a settimana. Se mi chiamasse Lotito? Un problema che non esiste