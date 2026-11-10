Delio Rossi: “ Gattuso ha trasformato la negatività in positività”

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Delio Rossi per commentare le ultime vicende di Casa Lazio e svelare alcuni retroscena.

Quando è arrivato Gattuso tutti pensavano che non fosse consono. Io l'ho portato in Italia e l'ho allenato. Ha una grande sensibilità calcistica e soprattutto ha grande orgoglio. Ero convinto potesse fare bene. Gattuso ha trasformato la negatività in positività. C'era tanto scetticismo nei suoi confronti e nei confronti dei suoi giocatori. Lui gli è entrato nella testa e li ha spinti a dimostrare che sono del livello Lazio, senza piangersi addosso. Ha cercato dei nemici e contro di questi ha coalizzato lasquadra. Poi c'è la condizione atletica, fondamentale per praticare quel tipo di gioco.