Lazio, si muove il mercato in difesa: piace un centrale in uscita dall’Ajax

La Lazio continua a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Una necessità legata anche alla situazione di Alessio Romagnoli, che resta tutt’altro che semplice: l’Atalanta lo ha infatti bloccato.

Nelle ultime ore il club biancoceleste, come riportato da Alfredo Pedullà, ha effettuato un sondaggio per Josip Sutalo, difensore croato classe 2000 attualmente all’Ajax. Il centrale è considerato in uscita dal club olandese e ha un contratto in scadenza tra meno di due anni.

Per il momento si tratta solamente di un sondaggio, ma il profilo piace alla Lazio e potrebbe diventare un nome da seguire con attenzione per rinforzare il reparto arretrato.

Lazio-Sutalo, la richiesta dell’Ajax

L’Ajax considera Sutalo in uscita, ma per lasciarlo partire chiede una cifra importante. La valutazione è infatti di 12-13 milioni di euro più bonus.

Una richiesta sulla quale la Lazio dovrà eventualmente ragionare nel caso in cui decidesse di trasformare il primo interessamento in una vera trattativa.

Sutalo piace anche al Benfica: la situazione

Sul difensore croato non c’è soltanto la Lazio. Sutalo piace anche al Benfica e nelle ultime ore ha già ricevuto altre proposte.

Il classe 2000 ha detto, almeno per il momento, no a due offerte provenienti dall’Arabia. La Lazio resta alla finestra: al momento c’è stato esclusivamente un sondaggio, anche se il profilo è apprezzato.

Resta quindi da capire se nei prossimi giorni emergeranno le condizioni necessarie per andare avanti e approfondire il discorso con l’Ajax.