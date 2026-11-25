L’esperienza di Matias Vecino al Celta Vigo, nella seconda parte della scorsa stagione, si è chiusa in anticipo dopo un infortunio al ginocchio. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio, È stata, almeno per il momento, la sua ultima esperienza in campo. Il centrocampista ha raccontato la scelta di giocare in Spagna e l’accordo raggiunto con il club dopo lo stop.

Perché Vecino aveva scelto il Celta Vigo

Nell’intervista a Gianlucadimarzio, Vecino ha spiegato che l’occasione si era presentata negli ultimi giorni, dopo una carriera trascorsa in Italia: «Ho fatto tutta la mia carriera qui in Italia, negli ultimi giorni si è presentata questa opportunità e ho deciso di coglierla.»

Il calcio spagnolo lo incuriosiva da tempo, anche per i racconti degli amici che vi avevano giocato: «Ero sempre stato curioso del calcio spagnolo, tanti amici avevano giocato lì e me ne avevano sempre parlato bene.» Vecino ha ricordato anche la situazione della squadra: «Al Celta poi c’era Marcos Alonso, poi erano arrivati agli ottavi di Europa League e stavano lottando per un posto in Europa».

Il calcio spagnolo e il giudizio su Giraldez

Vecino ha descritto un modo di vivere il calcio diverso da quello italiano: «Forse un po’ più rilassato.» Ha aggiunto: «Cercano più il divertimento, oltre naturalmente alla vittoria.» E, a proposito della maggiore serenità, ha detto: «Vivono il calcio in maniera più serena.»

Tra le persone conosciute al Celta ha citato Giraldez, sul quale ha espresso un giudizio positivo: «Mi è piaciuto Giraldez, sentirete ancora parlare di lui».

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