Matias Vecino ripercorre il cammino dalla Fiorentina alla Lazio: i prestiti a Cagliari ed Empoli, il lavoro con Maurizio Sarri e quella che definisce una «seconda giovinezza» in biancoceleste. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio, Dopo tredici anni di calcio italiano, tra esperienze, incontri e traguardi, il centrocampista è in attesa di un nuovo capitolo.

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Vecino parte dal suo arrivo dall’Uruguay nel 2013. Aveva grandi aspettative, ma anche qualche timore per ciò che avrebbe trovato in Italia.

Dall’Uruguay alla Fiorentina: l’esordio a San Siro

«È stato un salto molto grande», racconta Vecino. «Da un lato ero felicissimo, dall’altro avevo un po’ di ansia perché non sapevo cosa avrei trovato.» L’inserimento fu più semplice di quanto immaginasse grazie ai compagni e alle persone che lavoravano nel club. Tra coloro che lo aiutarono ricorda Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e Neto: era ancora un ragazzo, con molto da imparare.

Il debutto in Italia arrivò il 26 settembre 2013, a San Siro, durante Inter-Fiorentina. Era già stato in panchina nelle partite precedenti, senza entrare in campo. L’emozione coinvolse anche la sua famiglia, che lo seguiva dall’Uruguay. Giocare in quello stadio contro calciatori come Cambiasso e Milito gli diede la sensazione di essere un giocatore vero. Durante l’azione restava concentrato, ma quando il pallone usciva poteva guardarsi attorno e sentire l’importanza del momento.

I prestiti a Cagliari ed Empoli e il ritorno in viola

Per trovare spazio in Serie A, Vecino passò in prestito al Cagliari e all’Empoli. Alla Fiorentina giocava in una squadra importante, ma le occasioni erano limitate: considera quelle due esperienze una scelta giusta per accumulare minuti.

In Sardegna trovò Diego Lopez, uruguaiano come lui, in una squadra che aveva bisogno di una mezzala. A Empoli lavorò con Sarri, in un gruppo con molti giovani. Ricorda un campionato in cui la squadra giocò molto bene e si divertì, in un ambiente familiare. Fu la sua prima stagione intera da titolare: «tatticamente mi ha migliorato al 100%», dice a proposito del tecnico.

Dopo due anni in prestito tornò alla Fiorentina, con cui raccolse 78 presenze in due anni. Tornare in viola era sempre stato il suo obiettivo: il club lo aveva preso dall’Uruguay e aspettato, e lui desiderava costruirvi un percorso lungo. Il rientro coincise con l’arrivo di Paulo Sousa. Vecino ricorda una squadra forte nel primo anno e il divertimento dei tifosi, ma ritiene che alla lunga abbia pesato l’impegno in Europa League.

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