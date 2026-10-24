Mandas: "Sono molto contento, mi sono un po' arrabbiato alla fine..."

Nel post partita, Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Parma per un risultato di 2-1.

Sono molto contento, mi sono un po' arrabbiato alla fine per il gol, però la cosa importante e bella è che finiamo la partita con i tre punti. Guardiamo una partita alla volta, vogliamo essere ancora più bravi. Il nostro obiettivo è quello di migliorare in campo.