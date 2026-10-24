Mandas: "Sono molto contento, mi sono un po' arrabbiato alla fine..."

"Guardiamo una partita alla volta, vogliamo essere ancora più bravi..."

Alisia Cerqua /
Mandas
Mandas - Fraioli

Le parole di Mandas

Nel post partita, Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Parma per un risultato di 2-1.

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L'intervista

Sono molto contento, mi sono un po' arrabbiato alla fine per il gol, però la cosa importante e bella è che finiamo la partita con i tre punti. Guardiamo una partita alla volta, vogliamo essere ancora più bravi. Il nostro obiettivo è quello di migliorare in campo.

 

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