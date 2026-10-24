Gattuso: "Lazio? Mi piace la mentalità. Pellegrini? È stata fatta una scelta. La Curva..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Lazio-Parma

L'intervento di Gattuso a Sky Sport

Cosa mi piace di questa Lazio? Dico la mentalità. Nel primo tempo abbiamo creato ma andavamo piano, siamo stati a tratti un po’ dei polli. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e siamo venuti fuori. Abbiamo fatto uno step nelle ultime due partite, non siamo usciti dalla partita. Dobbiamo continuare su questa strada. Però questa squadra è viva, fisicamente sta bene, non dobbiamo giocare mai sotto ritmo, altrimenti non siamo pericolosi come quando andiamo forte.

Rimanere in queste zone della classifica? Dipende da noi, in questo momento dobbiamo continuare partita dopo partita. Lassù non c’entriamo nulla, non ci tocca, però stiamo scrivendo una piccola storia di questa società. Ogni partita ci sono 2-300 persone che entrano in più. Abbiamo degli stimoli. Oggi voglio ringraziare la Curva che ha aspettato la squadra, speriamo di volare basso, continuare a lavorare con entusiasmo e vedere come arriveremo.

Giocare una volta a settimana anziché ogni tre giorni? Riusciamo a fare dei carichi di lavoro importanti, diamo riposo ai calciatori. Considera che abbiamo iniziato da 3 mesi e abbiamo dato 20 giorni di recupero alla squadra. Ma perché ci alleniamo forte, è quello che io chiamo allenamento invisibile. Quando tornano sono freschi, più lucidi, e questo ci sta dando sicuramente dei benefici.