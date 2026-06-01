Mercato Lazio, ritorno di fiamma per Diego Coppola: la richiesta del Brighton

La Lazio valuta le prime mosse in vista del mercato estivo. Uno dei reparti che andrà maggiormente puntellato è quello offensivo, con Gila e Romagnoli sempre più lontani da Formello. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, tra i nomi finiti sui taccuini del club biancoceleste torna con forza il nome di Diego Coppola, centrale italiano classe 2003 di proprietà del Brighton, che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Paris FC.

La richiesta del Brighton

Già in passato il difensore era nei radar della Lazio: la scorsa estate, quando vestiva ancora la maglia del Verona, Coppola era stato seguito con attenzione, ma la sua partenza in Premier League aveva complicato la pista. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese valuta il costo del cartellino intorno agli 11 milioni di euro, ma che la Lazio tenterà di abbassare nel corso dell'operazione.