Lazio-Parma, Cataldi titolare ma è al 100% il regista?

Poche ore separano il fischio iniziale di Lazio-Parma. Lo stadio Olimpico si prepara ad accendere i riflettori sul match tra due squadre affamate di punti. Gli uomini di Sarri vogliono trovare continuità e mettere a segno la quarta vittoria consecutiva. Tutt'altro invece il discorso in casa Parma. I crociati arrivano da due sconfitte e devono ritrovare le buone prestazioni ottenute con Cuesta in passato. I biancocelesti sono alle prese con il solito problema infortuni. Nelle ultime ore lo stop è arrivato da Patric. Lo spagnolo infatti stava interpretando bene il ruolo di regista ma sarà costretto ad essere assente sabato sera per un problema fisico; al suo posto ci sarà Cataldi, appena recuperato. Ma come sta davvero il centrocampista numero 32?

La condizione fisica di Danilo Cataldi

L'ultima partita di Danilo Cataldi risale quasi a un mese fa quando la Lazio sfidò il Sassuolo di Grosso. In quell'occasione il centrocampista numero 32 rimediò un infortunio non da poco. L'esito degli esami parlò di una distrazione a carico del soleo sinistro. Quasi un mese di stop non è poco, sopratutto per un calciatore del genere che ricopre un ruolo di grande sostanza e dinamismo. Infatti Cataldi puntualmente è il calciatore biancoceleste che ad ogni gara macina più chilometri in campo, un dato importante che non può passare inosservato. Se Patric non avesse avuto l'imprevisto fisico probabilmente era ancora lui a partire titolare per preservare al meglio le condizioni fisiche di Cataldi.

La probabile formazione della Lazio contro il Parma

(4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri