Lazio-Parma, Pedro ci riprova: oggi titolare e lo scorso anno mattatore

E' il giorno di Lazio-Parma. Stasera alle 20.45 uno stadio Olimpico deserto ospiterà la 31sima giornata di campionato tra biancocelesti e crociati. La contestazione verso la presidenza è ancora vivissima e i calciatori biancocelesti dovranno fare a meno della spinta del suo popolo per cercare di portare a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dall'altra parte il Parma di Cuesta che sta vivendo un momento negativo dopo due sconfitte di fila e che ha voglia di riscatto dopo che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria proprio in casa della Lazio. La salvezza per i capitolini fu Pedro, lo spagnolo entrò in gara in corsa ed in soli cinque minuti realizzò una fondamentale doppietta per evitare la sconfitta. Oggi il numero 9 partirà titolare dal primo minuto sperando che l'ispirazione avuta da Pedro lo scorso possa riconfermarsi anche questa sera.

Lazio-Parma 2-2 del 28 aprile 2025

Una partita importante per i biancocelesti che erano in piena lotta Europa. Sulla panchina c'era Marco Baroni e nel girone di ritorno non vi erano vie di mezzo: alti o bassi. A dominare per lo più era la seconda opzione con una Lazio in caduta libera rispetto al girone d'andata. Quel Lazio-Parma rimane impresso nella mente dei tifosi laziali per le abissali lacune difensive che vedeva i crociati presentarsi dalle parti di Mandas in più occasioni. Oltre a questo dettaglio una Lazio stanca, lenta che faticava a costruire. I biancocelesti vanno sotto di due reti grazie alla doppietta di Ondrejka. Gli uomini di Baroni faticano a creare e la reazione arriva solo grazie all'orgoglio, di un giocatore su tutti: Pedro. E' lui ad inventarsi una doppietta nell'arco di cinque minuti. Il primo gol arriva con una conclusione ravvicinata e potente che si infila sotto la traversa; la seconda rete invece un insolito colpo di testa piazzato dove il portiere Suzuki non può arrivare.

Pedro dal primo minuto

Stasera lo spagnolo si è preso la titolarità anche grazie all'assenza del capitano Mattia Zaccagni. Inizialmente si parla sempre del ballottaggio tra Pedro e Noslin ma a spuntarla alla fine è sempre il numero 9. Mister Sarri spera ovviamente che la sua esperienza possa fare la differenza anche perchè Pedro non sembra certo avere sulle spalle le quasi 39 primavere.