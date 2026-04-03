Dramma Lucescu: allenatore in terapia intensiva dopo un doppio infarto

Ore di grande apprensione per il calcio mondiale. Mircea Lucescu, allenatore classe 1945 che è stato colpito nelle ultime ore da un doppio infarto che lo ha portato in terapia intensiva ed attualmente le sue condizioni restano gravi ma allo stesso tempo stabili come riportato dallo staff medico che lo sta seguendo. L'allenatore ha guidato tanti club sparsi per il mondo con l'esperienza importante anche su un panchina di una nazionale, quella romena.

Ulteriori dettagli

Una grave ricaduta davanti a problemi di salute già conosciuti. Il malore improvviso ha richiesto tre interventi di rianimazione. Fonti mediche affermano che Mircea Lucescu è attualmente sottoposto a trattamento cardiologico specialistico, stabile, cosciente e collaborativo con il personale medico. Secondo le stesse fonti l'allenatore rimarrà ricoverato in ospedale per almeno un'altra settimana. Il monitoraggio sarà fondamentale per seguire l'evolversi delle sue condizioni delicate, gravi ma anche stabili.

Le sue esperienza da allenatore

La sua ultima esperienza da allenatore è stata come commissario tecnico della Romania, un'avventura iniziata nel 2024 e durata fino ad oggi. Nel passato prestigiose son state le panchine occupate da Lucescu. In Italia spuntano le esperienze sulla panchina di Inter, Pisa, Reggiana, Brescia. All'estero altri club guidati dal mister di Bucarest sono stati Besiktas, Galatsaray, Zenit e un'altra nazionale oltre a quella romena, ovvero la Turchia.