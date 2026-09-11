Pinamonti: "Mi piacerebbe sentire Immobile, è una leggenda del calcio italiano..."

Andrea Pinamonti, arrivato da poco alla Lazio dal Sassuolo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn: “Sono orgoglioso di essere arrivato qui. Prometto, non un numero di gol, ma impegno massimo per questa squadra. Nell’ultima stagione ho sfiorato la doppia cifra. Non ascolto cosa si dice di me, sono giudizi degli altri e ognuno esprime il proprio pensiero. Tutti hanno il calciatore che piace o piace meno. Sono contento di quello che ho fatto finora, però so che ho molto da dare ”.

Su Frattesi

Frattesi porterà la mentalità vincente che ha acquisito all’Inter. Io posso portare esperienza, non sono più giovanissimo e ne ho accumulata un po’. In questo gruppo ci sono tanti giovani, cercherò di mettermi a disposizione e rispondere alle domande.

Su Ciro Immobile

Immobile è una leggenda del calcio italiano, non l’ho sentito ma mi piacerebbe farlo. Non saprei che consiglio chiedergli, forse come ha gestito la pressione che c’è in questa piazza per tanti anni, come ha fatto lui.

Su Gattuso

Mi ha fatto piacere aver esordito contro il Genoa, anche se ero arrivato da poco. Credo che prima si entra nel gruppo, più è facile ambientarsi. Per questo ringrazio il mister. Mi chiede tanto in generale, è molto esigente, vuole che siamo aggressivi, che andiamo a prendere alti gli avversari per non dargli il tempo di fare nessuna giocata.

Sul gruppo

Sono arrivati molti giocatori importanti, è un gruppo è forte e coeso. Quando ci saranno momenti in cui soffrire l’unione è un elemento in più. Non so dove arriveremo, siamo partiti forte, ma la nostra mentalità è di ragionare partita dopo partita.

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