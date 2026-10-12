Due giorni di riposo concessi: Cancellieri punta la Juventus, Marusic verso nuovi esami

Dopo la pesantissima vittoria di ieri contro il Monza, Gattuso ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la Lazio tornerà ad allenarsi mercoledì alle ore 10:30.

Il caso Cancellieri e il (possibile) ritorno di Marusic

L'esterno romano, ieri presente allo stadio, sembra pronto a riaggregarsi alla squadra. Stando quanto riferito dal quotidiano, Cancellieri potrebbe tornare a disposizione già contro la Juventus. Nella giornata di oggi invece ci saranno altri esami strumentali per Marusic. La speranza era quella di rivederlo in campo già contro il Monza, ma il montenegrino ha dovuto rallentare il rientro. Da valutare la sua disponibilità contro gli juventini. Rovella, invece, sta aumentando i carichi in modo differenziato prima di tornare in rosa.