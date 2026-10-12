Malagò: «C'è un travaso...». Il legame tra Under 21 e Nazionale

Il commissario Figc commenta il percorso delle tre nazionali nell'ultimo mese: dalla maggiore all'Under 21, fino all'impegno delle ragazze a Firenze.

(Photo by Yves Herman - Pool/Getty Images via Onefootball
(Photo by Yves Herman - Pool/Getty Images via Onefootball

Malagò fa il punto sulle tre nazionali

Le tre nazionali al centro dell'attenzione hanno fatto «cose molto importanti» negli ultimi 30 giorni. Secondo quanto riportato da SportMediaset, è questa la valutazione del commissario Figc Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Il suo bilancio riguarda la Nazionale maggiore, l'Under 21 e la selezione femminile.

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Per la maggiore, Malagò individua una svolta nel secondo tempo contro il Belgio: da quel momento, afferma, la squadra ha mostrato «cose anche inaspettate e sorprendenti».

Under 21, tra Europei e possibile passaggio alla maggiore

L'Under 21 è agli Europei, un traguardo che Malagò sottolinea ricordando che in epoca recente non era stato raggiunto. L'obiettivo, ora, è ottenere un risultato da podio e poi tornare a qualificarsi alle Olimpiadi, dalle quali gli azzurri mancano da quattro edizioni.

Malagò vede anche un collegamento tra le due selezioni: i talenti dell'Under 21, spiega, possono essere utilizzati a breve nella Nazionale maggiore. Il percorso può funzionare anche in senso inverso: «Pio Esposito o Kayode possono essere chiamati da Baldini per l'Europeo». È il «travaso» voluto, aggiunge Malagò, al quale sta lavorando Claudio Ranieri con il Club Italia, con il supporto di Gianfranco Zola.

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