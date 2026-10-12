Malagò: «C'è un travaso...». Il legame tra Under 21 e Nazionale

Malagò fa il punto sulle tre nazionali

Le tre nazionali al centro dell'attenzione hanno fatto «cose molto importanti» negli ultimi 30 giorni. Secondo quanto riportato da SportMediaset, è questa la valutazione del commissario Figc Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Il suo bilancio riguarda la Nazionale maggiore, l'Under 21 e la selezione femminile.

Per la maggiore, Malagò individua una svolta nel secondo tempo contro il Belgio: da quel momento, afferma, la squadra ha mostrato «cose anche inaspettate e sorprendenti».

Under 21, tra Europei e possibile passaggio alla maggiore

L'Under 21 è agli Europei, un traguardo che Malagò sottolinea ricordando che in epoca recente non era stato raggiunto. L'obiettivo, ora, è ottenere un risultato da podio e poi tornare a qualificarsi alle Olimpiadi, dalle quali gli azzurri mancano da quattro edizioni.

Malagò vede anche un collegamento tra le due selezioni: i talenti dell'Under 21, spiega, possono essere utilizzati a breve nella Nazionale maggiore. Il percorso può funzionare anche in senso inverso: «Pio Esposito o Kayode possono essere chiamati da Baldini per l'Europeo». È il «travaso» voluto, aggiunge Malagò, al quale sta lavorando Claudio Ranieri con il Club Italia, con il supporto di Gianfranco Zola.

Nella pagina successiva: La Nazionale femminile e l'appuntamento a Firenze